Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı
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Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı

14.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:14
Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama, Kongo Milli Takımı'nda sakatlandı. Daha önce yine milli takımda çapraz bağ sakatlığı yaşayan Luyindama, Kamerun ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama, milli takım kampında sakatlandı.

Kongo Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Christian Luyindama, sakat olduğu için takımının cuma günü akşam saatlerinde yapılan antrenmanına katılamadı. Luyindama, bu nedenle Kamerun ile oynanacak 2022 Afrika Uluslar Kupası elemeleri maçının kadrosuna alınmadı.

Kongo'nun kadrosunda Türkiye'de oynayan Fenerbahçeli Marcel Tisserand yer aldı.

Galatasaraylı Luyindama milli takımda sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapattı.

Luyindama'nın dışında Galatasaray savunmasında Omar Elabdellaoui, milli takım kampında koronavirüse yakalandı.

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