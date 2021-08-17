G.Saraylı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi

Sarı-Kırmızılılar'da Marcao'nun Kerem'e yaptığı saldırı tüm motivasyonu altüst etti. Marcao'nun darbelerine maruz kalan Kerem, sosyal medyadan Galatasaray paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma takımın önde gelen futbolcuları 'kalp' emojisi bıraktı. Tüm takımın Marcao'ya karşı tepkili olduğu, Brezilyalı'nın soyunma odasına girememesinin de takım kararı olduğu belirtildi. Kerem'in paylaşımını yine Marcao'nun saldırısına uğrayan Halil Dervişoğlu'nun da beğenmesi dikkat çekti.