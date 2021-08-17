G.Saraylı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi
Sarı-Kırmızılılar'da Marcao'nun Kerem'e yaptığı saldırı tüm motivasyonu altüst etti. Marcao'nun darbelerine maruz kalan Kerem, sosyal medyadan Galatasaray paylaşımı yaptı. Bu paylaşıma takımın önde gelen futbolcuları 'kalp' emojisi bıraktı. Tüm takımın Marcao'ya karşı tepkili olduğu, Brezilyalı'nın soyunma odasına girememesinin de takım kararı olduğu belirtildi. Kerem'in paylaşımını yine Marcao'nun saldırısına uğrayan Halil Dervişoğlu'nun da beğenmesi dikkat çekti.
Marcao, takımda artık istenmeyen adam. Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı futbolcu, arkadaşları tarafından dışlandı. Marcao'nun dün soyunma odasına girememesinin de futbolcuların kararı olduğu belirtildi.
KEREM'E DESTEK YAĞDI
Kerem Aktürkoğlu da bugün yaptığı paylaşımda 'Önemli olan Galatasaray' mesajı vermek istedi. Takım arkadaşları da Kerem'e destek çıktı. Feghouli, Taylan, Emre Akbaba gibi önemli isimler 'kalp' emojisi bıraktı.
HALİL DETAYI
Tesislerde Ümit Milli Takımı ile oynanan hazırlık maçında Marcao'nun, Halil Dervişoğlu'na da saldırdığı iddia edilmiş ve olayın gerçekliği gün yüzüne çıkmıştı. Halil'in Kerem'in paylaşımını beğenmesi de oldukça dikkat çekti.