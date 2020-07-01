Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor Galatasaray, Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Başarılı futbolcunun Trabzonspor maçında oynanması beklenmiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'nın adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi.

TRABZON MAÇINDA OYNANMASI BEKLENMİYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Başarılı orta saha oyuncusunun Trabzonspor'la oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA