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Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Devre arasında Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, oyuncunun menajerine "kulüp bul" mesajı verdi.

29.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:18
Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

Ligde ve 'da kötü gidişatını sürdüren , devre arasında yıldızı Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda 15 yabancısı bulunan ve yabancı sınırlaması kuralı sebebiyle sezon başında 'e lisans çıkarmama kararı alan Galatasaray, devre arasında Linnes'i yeniden kadroya dahil etmeyi planlıyor. Linnes'in yeniden takıma dönecek olması, Nagatomo'nun teknik heyet ve yönetim tarafından gözden çıkarılmasına sebep oldu.

"KENDİNE KULÜP BUL"

Performans düşüklüğü sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarların da eleştiri odağı olan Japon yıldıza, menajeri aracılığıyla "kendine kulüp bul" dendi. 33 yaşındaki oyuncu ocak ayına kadar kendine kulüp bulamazsa, yönetim sözleşme fesih yoluna gidecek.

SIFIR KATKI

Bu sezon 16 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncunun, gole katkısı bulunmuyor.

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HABER YORUMLARI (1)

  • TURİST ÖMER:
    Helal olsun bizde Hasan Ali Kaldırım''ın da binde bir golü oluyor, nadiren atak oluşturabiliyor ama kaç yıldır Fenerden gönderen yok. . .
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