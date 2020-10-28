Galatasaray yönetimi erken seçim kararından vazgeçti

Galatasaray, "Bu yol şampiyonluk yolu" sloganı ile yeni bir sayfa açtı. Takımın olumsuz etkilenmemesi için erkene alınması düşünülen kongrenin mayısta yapılması kararlaştırıldı.

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasındaki kriz tatlıya bağlandı. Pazartesi günü yapılan ani toplantıda zaman zaman sinirler gerilse ve masa devrilse de iki taraf da Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek fedakarlık yaptı ve ortak noktada buluştu.

Son olarak yönetim ile arasındaki krizi "Her şey yolunda..." diye bitiren tecrübeli teknik adamın, Başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı toplantının detayları yönetimin attığı "Bu yol şampiyonluk yolu" mesajında gizlendi. Peki toplantıda 'sulh' sağlandıktan sonra hangi konular konuşuldu.

GÜNDEMDEKİ KONULAR TARTIŞILDI

Transfer yapılmaması, Belhanda ve Feghouli'nin indirim yapmaması, Falcao'nun aldığı yüksek ücret, Diagne'nin kendine gelememesi, kaleci sorunu, transferi izni verilmeyen Marcao'nun performansı, Babel sorunu masaya yatırıldı.

ASILSIZ İDDİALAR MASAYA YATIRILDI

Yönetimin Terim'i göndereceği iddiası, Terim'in istifa edeceği dedikoduları, Yönetim içinde Terim'in gönderilmesini isteyen yöneticilerin olduğu iddiası...

KISA VADELİ PLANLAR ELE ALINDI

Şampiyonluk için erken seçim yapılmayacak. Olağan tarihinde, Mayıs'ta yapılacak. Ocak ayında Terim'e istediği oyuncular alınacak. Gönderilmesi istenen oyuncular için pazarlıklar hızlandırılacak. Devre arasında ciddi değişiklikler olacak.

SEÇİM YA DA İSTİFA YOK!

'Seçime gidilmesi, Cengiz'in ya da Terim'in istifa etmesi Galatasaray için negatif bir hava yaratacak. Kulübü aşağıya çekecek. Kaybeden Galatasaray olacak. Taraftar iki tarafı da suçlayacak' diye düşünüldü ve orta yol bulundu. Bundan sonra daha sık buluşulacak ve kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmeyecek.

4 KARAR ÜZERİNDE UZLAŞI SAĞLANDI

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yapılan görüşmenin ardından "Bu yol şampiyonluk yolu" mesajına uygun olarak iki taraf arasında "Barış anlaşması" imzalandı. İki taraf 4 prensip kararı aldı. Çiğnememek üzerine sözler verildi.

- Fatih Terim, yönetimi sıkıntıya sokacak açıklamalar yapmayacak.

- Yönetim kaynaklı, Fatih Terim polemiklerine son verilecek.

- Ocak ayında takımda istenmeyenler satışa konulacak.

- Fatih Terim'in istediği transferler kısa sürede yapılacak.

(Sabah)