Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü
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Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü

Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı yönetici, nisan ayının başından beri korona tedavisi görüyordu. Testi negatife dönmesine rağmen Arslan'ın akciğerleri yenik düştü.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan, koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arslan, Nisan ayının başından beri korona tedavisi görüyordu. 78 yaşındaki sarı kırmızılı yönetici, 4 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı.

AKCİĞERİNDEKİ SORUN GİDERİLEMEDİ

78 yaşındaki Türker'in, geçen hafta yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak akciğerlerindeki problemin giderilemediği belirtildi. Arslan'ın yarın toprağa verilmesini beklendiği, cenaze töreniyle ilgili ailesinden açıklama yapılacağı belirtildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türker Arslan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"TFF Tahkim Kurulu eski Başkanı ve Türk sporunun değerli isimlerinden av. Türker Arslan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzun yıllar TFF Tahkim Kurulu'na başkanlık eden Türker Arslan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyeliğinde bulundu. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığının yanı sıra 1998 yılından beri Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu üyesi olan Arslan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliği ile birlikte bir çok dernek ve vakfın üyesiydi. Merhum Türker Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Kulübü ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

"ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ EN DEĞERLİ HUKUKÇULARDAN"

Sarı-kırmızılı ekipten açıklama geldi;

Kulübümüzün Divan Kurulu üyesi, TFF Tahkim Kurulu eski başkanı, ülkemizin yetiştirdiği değerli hukukçulardan olan Türker Arslan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.

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