Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti
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Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı. Çalışma öncesi teknik direktör Fatih Terim'in 67. yaşı kutlanırken, geçen sezon futbolu bırakan Selçuk İnan'ın teknik heyet eşofmanlarıyla Terim'in yardımcılarının yanında yer alması dikkatlerden kaçmadı.

04.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:57

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında 70 dakika ve üzeri süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hedefsiz dar alan oyunları oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dayanıklılığa yönelik dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FATİH TERİM'İN YAŞ GÜNÜ KUTLANDI, SELÇUK İNAN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Teknik Direktör Fatih Terim'in doğum günü, antrenman öncesi teknik heyet, oyuncular ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.

Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti

Terim için hazırlanan UEFA Kupası görünümlü pastayı, takım kaptanlarından Arda Turan keserken Galatasaray tarafından yayınlanan fotoğrafta Selçuk İnan'ın teknik heyet eşofmanlarıyla yer alması dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon futbolu bırakan ve yeni sezon öncesi UEFA'nın düzenlediği kursa katılarak antrenörlük belgesi alan İnan'ın Florya'daki bu görüntüsü, Terim'in ekibine katıldığı şeklinde yorumlandı. Galatasaray'dan, konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
İSMAİL HAKKI: Senin kime faydan oldu ALİ? Adam milli takımı nerelere getirdi. senin gibi klavyede boş yapmadı.
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GS: Iyi dogdun iyiki varsin Imparator baba
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ALİ ARSLAN: Doğduda kime ne faydası oldu.anca keseyi doldurdu dolar milyarderi oldu.
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