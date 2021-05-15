Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı için davetliler stada alındı
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı için davetliler stada alındı

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı için davetliler stada alındı
Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade edilmedi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade edilmedi.

Galatasaray, maça şampiyonluk ihtimaliyle çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar erken saatlerde stat çevresine geldi. Ancak emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi.

Emniyet görevlileri stada giden yolları kapatarak, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade etmedi. Davetliler, teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı için davetliler stada alındı
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı için davetliler stada alındı
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı için davetliler stada alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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