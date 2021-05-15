Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı için davetliler stada alındı
Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade edilmedi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade edilmedi.
Galatasaray, maça şampiyonluk ihtimaliyle çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar erken saatlerde stat çevresine geldi. Ancak emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi.
Emniyet görevlileri stada giden yolları kapatarak, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade etmedi. Davetliler, teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ