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Galatasaray ve Rizespor çay üzerinden birbirine girdi! Paylaşımlar peş peşe geliyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Galatasaray ve Rizespor çay üzerinden birbirine girdi! Paylaşımlar peş peşe geliyor

Galatasaray ve Çaykur Rizespor maçının ardından iki kulüp sosyal medyada da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların çay fotoğrafıyla "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde yaptığı paylaşıma Karadeniz ekibi, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" cevabını verdi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım da sosyal medya hesaplarından çarpıcı paylaşımlarda bulundu.

"BU ÇAY, RİZE ÇAYI DEĞİL"

Karşılaşmayı kazanan Galatasaray maç sonunda, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma sert cevap veren Çaykur Rizespor sosyal medya hesabından, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Rizespor çay üzerinden birbirine girdi! Maç sonu ortalık karıştı

Galatasaray ve Rizespor çay üzerinden birbirine girdi! Maç sonu ortalık karıştı

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Galatasaray, Süper Lig, Çay, Spor, Haberler

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