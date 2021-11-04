Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark uçurum - Haberler Spor
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Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Aradaki fark uçurum

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

11 ayda 350 bin euroluk değerini 6 milyon euroya yükselten Kerem'e Avrupa devlerinin ilgisi var. Aslan, 950 bin lira kazanan futbolcusuna 7 milyon lira önerdi. Ancak Kerem'in istediği ücretin 14 milyon lira olduğu aktarıldı.

Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nu ucuza Avrupa'ya kaptırmak istemiyor. Galatasaray'da 900 bin lira ile en az kazanan futbolcu Kerem.

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Değer görmek istiyor

Geçen sezonun son bölümünden bu yana takımın skor yükünü çeken Kerem, kilit isimlerden biri haline geldi. Milli Takım'a yükselen futbolcu, kendisinden az katkı veren Diagne, Mohamed, Feghouli kadar kıymet görmek istiyor.

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Değer görmek istiyor

7 MİLYON LİRA

Galatasaray, Kerem'e 7 milyon lira teklif etti. Ancak futbolcunun istediği ücretin 14 milyon lira olduğu aktarıldı. Arada 7 milyon liralık fark var. Orta yol 10 milyon lira olarak gözüküyor.

Galatasaray ve Kerem arasında kıran kırana pazarlık! Değer görmek istiyor

20 MAÇ 5 GOL 4 ASİST

Kerem, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 5 gol, 4 asistlik katkı verdi. Avrupa'da toplamda 7 maçta 3 gol ve 3 asist üretti. Ligde 11 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (1)
Sabit Eğridoğru:Şimdidem başlamış ben oldum demeye.. avrupaya satsalar 1 yıl sonra kiralık olarak türkiyedesin. Al paranı oynamaya bak.
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