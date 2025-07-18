Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4-4'lük beraberlik, 4-3'lük Fenerbahçe galibiyeti, 5-5'lik beraberlik, 4-3'lük Galatasaray galibiyeti var mı?

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4-4'lük beraberlik, 4-3'lük Fenerbahçe galibiyeti, 5-5'lik beraberlik, 4-3'lük Galatasaray galibiyeti var mı?
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Güven Bana yarışmasında Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'ü aşkın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır? sorusu merak edilenler arasında yer aldı. Sorulan seçenekler arasında 4-4'lük beraberlik, 4-3'lük Fenerbahçe galibiyeti, 5-5'lik beraberlik ve 4-3'lük Galatasaray galibiyeti vardı. Cevap olarak ise 5-5'lik beraberlik seçeneği doğru kabul edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'ü aşkın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edildi. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'ü aşkın maçta hangi sonuç hiç olmamıştır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMLARI ARASINDA 1909'DAN BERİ OYNANAN 400'Ü AŞKIN MAÇTA HANGİ SONUÇ HİÇ OLMAMIŞTIR?

A- 4-4'lük beraberlik

B- 4-3'lük Fenerbahçe galibiyeti

C- 5-5'lik beraberlik

D- 4-3'lük Galatasaray galibiyeti

Cevap : C

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4-4'lük beraberlik, 4-3'lük Fenerbahçe galibiyeti, 5-5'lik beraberlik, 4-3'lük Galatasaray galibiyeti var mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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