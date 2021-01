Galatasaray ve Başakşehir başkanlarının İrfan Can Kahveci zirvesi

Fatih Terim'in "Yönetimin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" sözlerinden 11 gün sonra sarı-kırmızılılar alternatifli ödeme planlarıyla Başakşehir'e teklifini sundu. Ocakta 4.5 milyon Euro ve sonraki satıştan ciddi bir pay önerilirken Galatasaray'ın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Hürriyet Gazetesi Spor Servisi'nden Ali Naci Küçük'ün haberleştirdiği, Adem Kabayel'in fotoğrafladığı İrfan Can Kahveci transfer görüşmeleri detaylarında Galatasaray ve Başakşehir başkanları yıldız oyuncu için statta buluştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçının ardından transferini istediğini tüm Türkiye'ye duyurduğu İrfan Can Kahveci konusunda sarı kırmızılılar en ciddi adımı dün attı. Terim, milli futbolcunun yanı sıra Visca, Onyekuru ve Mohamed'in isimlerinin açıklarken, "Transferde gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" yorumunu yapmıştı. Galatasaray yönetimi de hocasının beklediği hassasiyeti dün gösterdi. İki kulübün başkanı dün İrfan Can için bir araya geldi ve Hürriyet adım adım transfer zirvesini takip etti.FATİH TERİM STADI'NDAKİ BULUŞMA 1.5 SAAT SÜRDÜSarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir Kulübü'nden transfer görüşmesi için talepte bulunurken, başkan Göksel Gümüşdağ sarı kırmızılıları Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp binasına davet etti. Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, dün saat 13.00'te Başakşehir Kulübü'ne giderek başkan Göksel Gümüşdağ ile bir araya geldi. Görüşmenin ev sahibi Gümüşdağ, Cengiz ile Albayrak'ı kapıda karşılarken Hürriyet'in adım adım izlediği İrfan Can Kahveci zirve tam 1.5 saat sürdü.OCAK AYINDA YAPILACAK ÖDEMEYİ 4.5 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİLER

Galatasaray, transferi olumlu sonuçlandırmak adına limitleri ve UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında farklı alternatifleri masaya sundu. Cimbom geçen sezon şampiyonlukta önemli payı bulunan ve Devler Ligi'nde de Leipzig'e karşı yaptığı hat-trick'le dikkat çeken İrfan Can için ocak ayı için sunduğu teklifi 4.5 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Bir sonraki transferinden de Başakşehir'e ciddi bir pay teklif edildi. Zirvede karşılıklı yapıcı bir yaklaşım ortaya koyan taraflar kısa süre içerisinde bir kez daha görüşmek üzere saat 14.30'de ayrılırken sarı kırmızılıların transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı