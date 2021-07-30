Galatasaray ve Antalyaspor'dan anlamlı maç! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak

Türkiye'nin dört bir yanında ormanlarımız yanmaya devam ederken spor camiası da tüm paydaşlarıyla yaraları sarmak için yardım desteğine devam ediyor. Birçok ünlü futbolcu fidan kampanyasına destek verirken, Galatasaray ve Antalyaspor da Fatih Terim ile Ersun Yanal liderliğinde alınan karar sonrası tüm geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İki kulüp sosyal medyadan yaptığı ortak paylaşımla bu kararı duyurdu.

Galatasaray ve Antalyaspor, Türkiye'de devam eden orman yangınlarına karşı geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı oynayacak.

"UMUTLARI YENİDEN YEŞERTECEĞİZ"

Galatasaray ve Antalyaspor'un yaptığı ortak paylaşımda, "Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz" ifadelerine yer verildi.

FATİH TERİM'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kişisel sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte, yeniden yeşerteceğiz umutları" ifadelerini kullanarak TEMA Vakfı'nı etiketledi.

"EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ, ÇOCUKLARIMIZA BUGÜNDEN DAHA YAŞANIR BİR DÜNYA BIRAKMAKTIR"

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En büyük sorumluluğumuz, çocuklarımıza bugünden daha yaşanır bir dünya bırakmaktır" ifadelerini kullanarak TEMA Vakfı'nı etiketledi.