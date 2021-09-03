Galatasaray UEFA kadrosunu açıkladı

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı. Kadroda Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Yunus Akgün yer almadı.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi'ni UEFA'ya bildirdi. UEFA'nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye'de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'dan yana kullanıldı. Altyapı eğitimini Galatasaray'da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulüp bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan'ın isimleri UEFA'ya bildirildi.

Süper Lig'de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey'in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA'nın belirlediği "serbest oyuncu" statüsü ile A Listesi'nde kendilerine yer buldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi'nde bulunan oyuncularının isim listesi şu şekilde:

"Fernando Muslera, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Atalay Babacan, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Alpaslan Öztürk, Marcao Teixeira, Patrick van Aanholt, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Arda Turan, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, İsmail Çipe, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Mbaye Diagne, Olimpiu Moruan, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Berk Balaban, Victor Nelsson." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı