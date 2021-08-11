Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Johnstone'a konuk olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Johnstone'a konuk olacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Johnstone'a konuk olacak
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Avrupa'da 292. maçına çıkacak

Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 292. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 85. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 85. müsabakasına çıkacak.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Galatasaray'da gençlik operasyonu sürüyor! 'Türk Haaland' lakaplı Mirhan İnan, Terim'in listesinin en başında
Galatasaray'da gençlik operasyonu sürüyor! "Türk Haaland" lakaplı Mirhan İnan, Terim'in listesinin en başında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Muslera Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Johnstone'a konuk olacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:00:09. #1.14#

title