Galatasaray – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?
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Galatasaray – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası maçları 5. tur karşılaşmaları 3 Aralık Salı günü başlamış oldu. Çarşamba günü Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir maçları ile günün açılışı yapılırken Galatasaray – Tuzlaspor karşılaşması ile günün maçları son buluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray – Tuzlaspor maçı saat kaçta? Galatasaray – Tuzlaspor maç hakemi…

04.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:19
Galatasaray – Tuzlaspor maçı ne zaman, saat, kaçta, hangi kanalda?

– Tuzlaspor maçı nerede? Ziraat 5. Tur maçları tüm hızıyla sürüyor. 4 'ta 6 müsabaka düzenlenecek. 5 Aralık Perşembe günü ise Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maç sayısı ise 5 olacak. Bugün hangi maçlar var? Türkiye Kupası maçları, Ziraat Türkiye Kupası programı…

GALATASARAY – TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı kırmızılılar Süper Lig'de son olarak Trabzonspor ile karşılamasında 1-1'lik beraberlik ile eve dönmüştü. 4 Aralık'ta da Tuzlaspor karşısında ter dökecek. Galatasaray'ın kendi evinde düzenlenen 5. Tur maçı saat 20.45'de olacak.

HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları A ile ATV'de naklen seyirci ile buluşurken Galatasaray – Tuzlaspor maçı da canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY – TUZLASPOR MAÇI HAKEMİ

Kıran kırana bir turu geride bırakan Ziraat Türkiye Kupası takımları, 3 Aralık Salı günü 5. Tura giriş yaptı. 5. Turun ikinci gününde Galatasaray – Tuzlaspor top koşturacak. Merakla beklenen maçın hakemliğini ise Volkan Bayarslan üstleniyor. Birinci yardımcı hakem Bahtiyar Birinci, ikinci yardımcı hakem Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakem de Oğuzhan Uğurlu olarak belirlendi.

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