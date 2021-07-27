Galatasaray tur atlar mı? PSV'yi elemesi için kaç kaç yenmesi lazım? Şampiyonlar Ligi GS tur atlama ihtimalleri ve olasılıklar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray tur atlar mı? PSV'yi elemesi için kaç kaç yenmesi lazım? Şampiyonlar Ligi GS tur atlama ihtimalleri ve olasılıklar!

Galatasaray tur atlar mı? PSV'yi elemesi için kaç kaç yenmesi lazım? Şampiyonlar Ligi GS tur atlama ihtimalleri ve olasılıklar!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Galasataray PSV karşısındaki ilk maçını 5-1 kaybetmişti. Bunun ardından futbol severler temsilcimizin bir üst tura çıkabilmesi için yarınki maçı kaç kaç kazanması gerekir merak etti. Sizler için GS'nin bir üst tura çıkması için tüm olasılıklarını araştırdık. Peki, Galatasaray tur atlar mı? nasıl tur atlar? PSV'yi elemesi için skor kaç kaç olmalı?

Galatasaray tur atlayabilir mi? GS'nin tur atlaması için kaç kaç yenmesi lazım? Galatasaray nasıl tur atlar? İşte tüm olasılıklar ve istatistikler sizlerle...

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır.

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇ ÜCRETSİZ Mİ?

GS - PSV maçı yarın akşam 28 Temmuz saat 21:00 'da TV8'de yayınlanacaktır. Maç ücretsiz ekranlara gelecek. TV8'den canlı şekilde maçı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maç 5-1 PSV'nin galibiyeti ile tamamlanmıştı. Bu maçta ise temsilcimiz Galatasaray'ın en az 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. Bilmeyenler için hatırlatma yapalım. Bu seneden itibaren şampiyonlar liginde deplasman golü avantajı kaldırıldı. Yani diyelim ki Galatasaray bu maçı 4-0 kazanacak olsun, haliyle maç uzatmalara gidecektir. Eğer eski sistem olsaydı GS turu atlayacaktır 4-0 lık bir galibiyet sonucunda.

Şimdi Galatasaray'ın tüm kazanma olasılıklarına geçelim:

- Eğer GS PSV'yi 4-0 yenerse bu durumda maç uzatmalara gider. Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için GS turu geçemez ve uzatmalara gider.

- Eğer Galatasaray 1-0, 2-0, 3-0 gibi skorlarla maçı kazanırsa bu durumda PSV tur atlayan taraf olur.

- Eğer GS 2-1, 3-1, 4-1 gibi skorlarla kazanırsa yine PSV kazanmış olur.

- Kısacası GS'nin maçı uzatmalara taşıması için en az 4 farklı galibiyet alması gerekiyor ki bu durumda maçı uzatmalara taşısın. Fakat direkt üst tura çıkmak istiyorsa Galatasaray'ın en az 5 farklı galibiyet alması gerekmektedir.

- GS eğer 4-0, 5-1, 6-2, 7-3 gibi skorlarla maçı kazanırsa maç uzatmalara gider. Uzatmalarda da denge bozulmazsa maç penaltılara gider.

- GS 5-0, 6-1, 7-2, 8-3 gibi 5 farklı skorlarla galibiyet alırsa bir üst tura atlayan taraf olur.

Kısacası Galatasaray'ın bir üst tura çıkabilmesi için en az 4 farklı galibiyet alması gerekiyor ki bu durumda uzatmalara gidebilsin. Eğer Galatasaray uzatmalara kalmadan doğrudan üst tura çıkmak istiyorsa en az 5 farklı galibiyet alması gerekmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı İrem Derici Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray tur atlar mı? PSV'yi elemesi için kaç kaç yenmesi lazım? Şampiyonlar Ligi GS tur atlama ihtimalleri ve olasılıklar! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:23:12. #1.14#

title