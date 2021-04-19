Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Göztepe karşılaşmasında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Ana bölümde taktik çalışan diğer oyuncular, antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel çalıştı.

Radamel Falcao kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, DeAndre Yedlin tedavisinin ardından salonda çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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