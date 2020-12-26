Galatasaray, Trabzon'dan lider dönüyor
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Galatasaray, Trabzon'dan lider dönüyor

26.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:14
Galatasaray, Trabzon'dan lider dönüyor

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Zorlu Trabzonspor deplasmanında aldığı galibiyetle puanını 29'a yükselten sarı-kırmızılar, Aytemiz Alanyaspor'un önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan, 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.

Ligde 14. müsabakasını oynayan Galatasaray, haftayı lider kapatabilmek için yarın Gaziantep FK deplasmanında 15. maçına çıkacak Aytemiz Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Son 2 maçta 6 puan

Galatasaray, deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük maçındaki 2-1'lik mağlubiyetin ardından son 2 maçından 6 puan çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi sahasında 3-1, Trabzonspor'u da deplasmanda 2-0 mağlup ederek art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Arda Turan'ın üçüncü, Oğulcan'ın ilk golü

Galatasaray'da kapta Arda Turan, ligde 3. golüne ulaştı.

Ligin 8. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında ilk golünü atan sarı-kırmızılı futbolcu, geçen hafta Göztepe, bu hafta da Trabzonspor filelerini boş geçmedi.

Oğulcan Çağlayan da Galatasaray'da ilk gol sevincini yaşadı.

Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü

Galatasaray'da sarı kart gören Taylan Antalyalı, cezalı duruma düştü.

Taylan Antalyalı, gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Abdullah Avcı yönetiminde ilk yenilgi

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini yaşadı.

Ligde daha önce Avcı ile çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet görmeyen bordo-mavililer, bu karşılaşmada deneyimli teknik adamla ilk yenilgisi aldı.

Karadeniz ekibinin 7 haftalık yenilmezlik serisi de Galatasaray karşılaşmasıyla son buldu. Bordo-mavililer, aldığı yenilgiyle 20 puanda kaldı.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde ilk kez bir maçta kalesinde 2 gol birden gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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