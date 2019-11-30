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Galatasaray Trabzon'da

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

30.11.2019 18:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:44
Galatasaray Trabzon'da

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan , Trabzon'a geldi.


Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi, polis eşliğinde çıkış yaptı. Az sayıda sarı-kırmızılı taraftarların karşıladığı kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti. - TRABZON

Kaynak: İHA
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