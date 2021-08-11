Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılmasını engelleyen Tahkim Kurulu'nu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. TFF Tahkim Kurulu'nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken sarı-kırmızılıların "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla şikayette bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılmaması sonrası hukuki süreci başlattı. Sarı-kırmızılılar lisansın çıkmasını engelleyen Tahkim Kurulu'nu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti.

GALATASARAY, TÜRK CEZA KANUNU'NUN 257. MADDESİNİN İŞLENMESİNİ İSTEDİ

Sözcü'nün haberine göre; TFF Tahkim Kurulu'nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken, suç olarak da "Görevi Kötüye Kullanma" ifade edildi. Galatasaray Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinin işlenmesini istedi.