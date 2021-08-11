Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti

Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılmasını engelleyen Tahkim Kurulu'nu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. TFF Tahkim Kurulu'nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken sarı-kırmızılıların "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla şikayette bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a lisans çıkarılmaması sonrası hukuki süreci başlattı. Sarı-kırmızılılar lisansın çıkmasını engelleyen Tahkim Kurulu'nu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti.

GALATASARAY, TÜRK CEZA KANUNU'NUN 257. MADDESİNİN İŞLENMESİNİ İSTEDİ

Sözcü'nün haberine göre; TFF Tahkim Kurulu'nda yer alan 7 üyenin adı şüpheli olarak geçerken, suç olarak da "Görevi Kötüye Kullanma" ifade edildi. Galatasaray Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesinin işlenmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin Euro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın itirazı sonrasında şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirip para cezasını aynı tutmuştu. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı.

Galatasaray takımdaki yabancı futbolcu sayısını düşürmek için harekete geçti! Yüksek maliyetli oyuncular topun ağzında
Galatasaray takımdaki yabancı futbolcu sayısını düşürmek için harekete geçti! Yüksek maliyetli oyuncular topun ağzında
Fatih Terim kritik St. Johnstone maçı öncesi takımla toplantı yaptı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
Fatih Terim kritik St. Johnstone maçı öncesi takımla toplantı yaptı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Şimşek Meral Akşener Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Yusuf Güney Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Alex Teixeira Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 17:48:59. #1.14#

title