Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz

12.12.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:52

Galatasaray'da genç futbolcu Bartuğ Elmaz antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Elmaz ile özellikle teknik direktör Fatih Terim de yakından ilgileniyor.

Kupada Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya'da devam eden sarı kırmızılılarda A takımla birlikte çalışan 17 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz'a teknik direktör Fatih Terim, yakın ilgi gösteriyor.

Orta sahanın ortasında oynayan ve Fatih Terim'in üzerine vurgu yaptığı regista kavramına uyan 17 yaşındaki oyuncu ön liberoda da başarıyla görev alabiliyor. 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ, 10 yaşında dahil olduğu Galatasaray Futbol Akademisi'nde gösterdiği performansla genç milli takımların vazgeçilmez oyuncusu haline gelmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz
Bartuğ Elmaz

BİRÇOK ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fiziksel olarak yeterli seviyede olmayan Bartuğ, uzun pasları, enerjisi, top kazanması, sağ ayağının yanında sol ayağını da etkili kullanması, liderliği, çevre kontrolü, etkili şutları, adam eksiltmesi, duran topları etkili kullanması ile dikkat çekiyor. Genç oyuncunun ilerleyen haftalarda süre alması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Falcao Neymar Fatih Terim Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 17:51:53. #1.14#
title