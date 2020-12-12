Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni gözdesi: Bartuğ Elmaz

Galatasaray'da genç futbolcu Bartuğ Elmaz antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Elmaz ile özellikle teknik direktör Fatih Terim de yakından ilgileniyor.

Kupada Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya'da devam eden sarı kırmızılılarda A takımla birlikte çalışan 17 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz'a teknik direktör Fatih Terim, yakın ilgi gösteriyor.

Orta sahanın ortasında oynayan ve Fatih Terim'in üzerine vurgu yaptığı regista kavramına uyan 17 yaşındaki oyuncu ön liberoda da başarıyla görev alabiliyor. 2003'te Tekirdağ'da dünyaya gelen Bartuğ, 10 yaşında dahil olduğu Galatasaray Futbol Akademisi'nde gösterdiği performansla genç milli takımların vazgeçilmez oyuncusu haline gelmişti.

Bartuğ Elmaz

BİRÇOK ÖZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fiziksel olarak yeterli seviyede olmayan Bartuğ, uzun pasları, enerjisi, top kazanması, sağ ayağının yanında sol ayağını da etkili kullanması, liderliği, çevre kontrolü, etkili şutları, adam eksiltmesi, duran topları etkili kullanması ile dikkat çekiyor. Genç oyuncunun ilerleyen haftalarda süre alması bekleniyor.