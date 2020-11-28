Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski Fenerbahçeli Salih Uçan'ı istiyor

Galatasaray ocak ayı için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Henry Onyekuru ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Salih Uçan'ı kadroda görmek istediği ortaya çıktı. Terim'in forvetteki hedefi ise Gent'în Ukraynalı golcüsü Roman Yaremchuk.

Galatasaray sezon başında yönetimin işi ağırdan almasıyla Fatih Terim'in istediği oyuncuları kadroya katamamıştı. Bu ciddi bir krize neden olurken İmparator, yönetimle yaptığı toplantıda transfer sözü almıştı. Bu isimler de yavaş yavaş belli oluyor. Tecrübeli teknik adam, Yaremchuk, Onyekuru ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Salih Uçan'ın isimlerini yönetime verdi.

ÜÇÜ DE ÇOK ÖNEMLİ

Fatih Terim, geriden oyun kurma görevinin sadece Taylan Antalyalı'nın üzerine yıkılmasından rahatsız. Deneyimli hoca buraya Salih Uçan'ı da istiyor. Böylece videodaki saha parselizasyonunu orta sahadan sağlayacak, registaya da kavuşacak. Sürekli sakat olan Radamel Falcao ile istikrarsız Mbaye Diagne'den bıkan Terim, forvete de Yaremchuk'u istiyor. Böylece günümüz futboluna uygun dominant santrfora da kavuşacak.

YENİDEN HENRY ONYEKURU

Fatih Terim, rakip beki manipüle edecek kanat oyuncusu olarak da Henry Onyekuru'yu düşünüyor. Nijeryalı futbolcunun hızı sebebiyle rakipler için ciddi tehdit olduğunu düşünen İmparator, Ocak ayında onunla yeniden buluşmayı hedefliyor. Onyekuru'nun sahada olması rakip beklerin hücuma çıkmasını dahi engelliyor.

(Kaynak: Sporx)