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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaray tam değişimin noktasındadır. Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız" diyerek değişim sinyali verdi.

25.07.2020 00:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 00:37

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezon için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Terim, "Bugün ilk yarı iyi oynamadık. Ancak ikinci yarı oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirdik. 2-1 öne geçtikten sonra hiç sıkıntı çekmeden birkaç tane pozisyon bulduk. Son dakikada maalesef herkesin ortaklaşa hatasıyla gol oldu. Ama olmamalı. Bizim için beklemediğimiz bir şekilde geçti bu sene. Şu anda sezon açılımına kadar kısa süre var. Sezonun hesabını yaptık. 2-3 önceki toplantımız iyi geçti. Her şey çok güzel şekilde ortaya kondu. Bu kısa sürede bu seneyi unutup önümüzdeki seneyi halletmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"ZAMANIMIZ AZ"

Galatasaray'da kan değişimi olacağını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Yapılması gerekeni hazırladık. Zamanımız yok. Oyuncularımızın veya dışarıdan gelecek oyuncuların beklentileri ve kulübümüzün mali gücünü iyi orantılamamız lazım. Birçok kiralık oyuncumuz var. Değişmesini düşündüğümüz oyuncular var. Birçok oyuncumuz var ama zamanımız az. Galatasaray camiasına vereceğim mesaj olacak.

Bu sene için bizi mazur görsünler. Pandemi sonrası başımıza gelmedik kalmadı. İlk 2 maçta gereği yapıldı, halledildi. Rize'de oyunun 15. dakikasında Muslera'nın ayağının kırılmasıyla biz kırıldık. Buradan geri dönemedik. Muslera'nın sadece kaleci olmadığını herkes anlamış oldu. Biz o kırıktan dönemedik. Gerek fizik gerekse mental olarak geride kaldık. Kalmadığımız zaman da kaldırdılar, net. Siz hiç saniyeleri uygulayan birini gördünüz mü? 6 ay adamı sakatlayıp yanlışlıkla oldu dendiğini? Tüm oyunu bugünkü gibi başımıza gelenleri izah etmekte zorlanıyoruz. İnşallah bunlar bu sezonda kalır. Hepimiz işimizin başındayız" dedi.

"GALATASARAY TAM DEĞİŞİMİN NOKTASINDADIR"

İyi bir takım kuracaklarını söyleyen Fatih Terim, "Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağız ekonomik durumumuz ne olursa olsun. Belki Türkiye'de birkaç kulübü dışarıda bırakacak olursak hepsinin sıkıntıları var. Galatasaray tam değişimin noktasındadır. Yeni bir grup sokup bazı arkadaşlarla vedalaşacağız. Devre arasında yaptığımız şeyleri sezon sonunda da yapmak zorundayız. Yüzde 67 vergiyi de düşünecek olursak bunu karşılamak zor. Bunların hepsini düşünerek hem iyi bir takım kuracağız hem de mali tabloya dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon daha iyi bir Galatasaray yaratmak istediklerini vurgulayan Terim, "Ben ilk geldiğimde 2 sene üst üste şampiyon olduk. 30-35 milyon euro kazandık, demek ki yapabiliriz. Bazı gerçekleri kabul edip bazı futbolcuları çıkmak zorundayız. Genç oyuncularla ve bazı tecrübeli oyuncularla ve fırsat transferlere kapı açarak karma yapmak zorundayız. Genel olarak böyle gidemez.

"EN UMUTSUZ ANLARDA GALATASARAY ORTAYA ÇIKAR"

İşin başında en iyisini yapmak için çalıştığımızı bilsinler. Kimi alırsak alalım bir bildikleri vardır desinler. En umutsuz anlarda Galatasaray ortaya çıkar. Biz söz verdik buradayız. Bu sene olmadı, seneye inşallah daha iyi bir Galatasaray yaratmak bizim için çok önemli" sözlerini kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Bazı arkadaşlarla vedalaşacağız
Haber Yorumları (1)
HASAN IŞIK: Adamsın fatih Terim
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