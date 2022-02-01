Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray taraftarı, Gedson Fernandes transferi için yönetime çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler "Gedson'u getir Elmas" etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya gündemine oturdu. Portekizli yıldızın transfer edilmesini isteyen taraftarlar, ancak Gedson'un takıma kazandırılması durumunda Burak Elmas'la aralarında olan buzların eriyeceğini belirtti.

Ara transfer döneminde transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, Bafetimbi Gomis ve kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Şilili orta saha Pulgar'ın transferinde de sona gelen sarı-kırmızılılarda taraftarlar, Başkan Burak Elmas'a sosyal medyadan Gedson Fernandes çağrısında bulundu.

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

"GEDSON'U GETİR ELMAS"

Galatasaray taraftarı "Gedson'u getir Elmas" etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Yönetim ve taraftar arasında buzları eritecek transferin Gedson Fernandes olduğunu belirten taraftarlar, Başkan Burak Elmas'ın şartlar ne olursa olsun Portekizli yıldızı takıma kazandırmasını istedi.

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title