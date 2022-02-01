Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor

Ara transfer döneminde transfer bombalarını peş peşe patlatan Galatasaray, Bafetimbi Gomis ve kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattı. Şilili orta saha Pulgar'ın transferinde de sona gelen sarı-kırmızılılarda taraftarlar, Başkan Burak Elmas'a sosyal medyadan Gedson Fernandes çağrısında bulundu.

"GEDSON'U GETİR ELMAS"

Galatasaray taraftarı "Gedson'u getir Elmas" etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla sosyal medya gündeminde 1. sıraya yerleşti. Yönetim ve taraftar arasında buzları eritecek transferin Gedson Fernandes olduğunu belirten taraftarlar, Başkan Burak Elmas'ın şartlar ne olursa olsun Portekizli yıldızı takıma kazandırmasını istedi.