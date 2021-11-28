Galatasaraylıları ayağa kaldıran pozisyon! Maçın hakemi yerden yere vuruldu

Avrupa'da fırtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Malatya'da oynanan mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyon sosyal medyada büyük ses getirdi.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Ceza sahası içerisinde Sadık Çiftpınar ile Emre Kılınç arasındaki mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar bu pozisyon sonrası penaltı beklerken hakem Atilla Karaoğlan autu gösterdi. Karaoğlan'ın bu kararı sonrası mücadele bir süre durdu. Bu duraklama esnasında VAR hakemi Ümit Öztürk'ten de penaltıya dair bir uyarı gelmedi.

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