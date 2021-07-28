Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
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Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-1 mağlup olduğu ilk müsabakanın rövanşında PSV'yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin bakımda olması sebebiyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu zorlu karşılaşma öncesi takımlarını yalnız bırakmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak olmasına rağmen Galatasaray taraftarı, uzun bir aradan sonra tribünde yer alacak olmanın da verdiği heyecanla adeta maça akın etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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