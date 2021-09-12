Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı
Galatasaray'ın 2 farklı öne geçtiği maçta skoru koruyamayarak Trabzonspor'la 2-2 berabere kalması sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada teknik direktör Fatih Terim'i suçlayan taraftarlar, deneyimli hocanın 2. yarıda yaptığı değişiklikleri sert eleştirdi.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor- Galatasaray maçı nefes kesti. 2-2 biten maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan teknik direktör Fatih Terim'e tepki yağdı.
MORUTAN'IN OYUNDAN ALINMASINA TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli hocanın oyuncu tercihlerini eleştirirken özellikle Morutan'ın 2. yarının başında kenara alınmasına sert çıktı. Tepkiler sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.
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