Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Haberler.com - Haberler | Spor
Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray'ın 2 farklı öne geçtiği maçta skoru koruyamayarak Trabzonspor'la 2-2 berabere kalması sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı. Sosyal medyada teknik direktör Fatih Terim'i suçlayan taraftarlar, deneyimli hocanın 2. yarıda yaptığı değişiklikleri sert eleştirdi.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Trabzonspor- Galatasaray maçı nefes kesti. 2-2 biten maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlardan teknik direktör Fatih Terim'e tepki yağdı.

MORUTAN'IN OYUNDAN ALINMASINA TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, deneyimli hocanın oyuncu tercihlerini eleştirirken özellikle Morutan'ın 2. yarının başında kenara alınmasına sert çıktı. Tepkiler sonrası Fatih Terim'in adı sosyal medya gündeminin zirvesine oturdu.

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı

Haberler.com - Spor Haberleri
Dev maç nefes kesti! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı

Dev maç nefes kesti! Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı

 Gönülleri fethetti! Fatih Terim, gözyaşı döken genç kıza kayıtsız kalamadı

Gönülleri fethetti! Fatih Terim, gözyaşı döken genç kıza kayıtsız kalamadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hava Durumu Deniz Akkaya Derya Şensoy Vildan Atasever
Spor Acun Ilıcalı Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Ali İhsan Su Şans Oyunları Vildan Atasever Ertuğrul Gazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray taraftarı suçluyu buldu! Trabzonspor maçındaki puan kaybının faturası Fatih Terim'e çıktı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 22:52:49. #1.11#