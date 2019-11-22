Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı

22.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:29

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Başakşehir ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi seremoni sırasında tribünlerden '24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz' yazılı pankart açtı.

TERÖRİSTLERİN HAİN SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞLERDİ

Öğretmenlik yapan Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olmuştu.

Kaynak: İHA