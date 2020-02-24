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Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı

Galatasaray tam 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi, tarihi bir sonuç elde edildi. Galatasaray'ın elde ettiği galibiyetin ardından bir taraftarın yol ortasında şükür namazı kılması, sosyal medyada gündem oldu.

24.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:18
Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı

Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide , deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana 'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

YOL ORTASINDA ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

Maçın ardından Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında kutlamalar yaptı. Sosyal medyada "şükür namazı" mesajıyla paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti.

Görüntüde Galatasaray bayrağı önüne seren bir kişinin namaz kıldığı, çevredekilerin ise bu kişiye "Allah kabul etsin" diyerek destek verdiği görüldü.


Haber Videosu

: Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı
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