Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı
Galatasaray tam 20 yıl sonra Kadıköy'de galip geldi, tarihi bir sonuç elde edildi. Galatasaray'ın elde ettiği galibiyetin ardından bir taraftarın yol ortasında şükür namazı kılması, sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'in 23. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 22 Aralık 1999'dan bu yana Kadıköy'deki ilk galibiyetini elde ederken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.
YOL ORTASINDA ŞÜKÜR NAMAZI KILDI
Maçın ardından Galatasaraylılar yurdun dört bir yanında kutlamalar yaptı. Sosyal medyada "şükür namazı" mesajıyla paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti.
Görüntüde Galatasaray bayrağı önüne seren bir kişinin namaz kıldığı, çevredekilerin ise bu kişiye "Allah kabul etsin" diyerek destek verdiği görüldü.
Haber Videosu: Galatasaray taraftarı, derbi galibiyeti sonrası yol ortasında şükür namazı kıldı
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Allah akıl fikir versin.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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20 Senenin Ardından Yenen Taraflar Nasıl Sevineceğini Bilemeyip Dini Bile Kullanıp Sevinmeye Çalışıyor. Allah Bu İşin Sonunu Hayır Eylesin . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Herşey şov malzemesi haline geldi. Sonumuz insallah hayirli olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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dinden haberi olmayanların hali. acınacak durum neden niçin niye ayakkabıyla tuvalete git ondan sonra şükür namazı kıl abdest varmı yokmu o da belli değil. yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Namazı, bari şov malzemesi yapmayın kardeşim. . . Günahtır. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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NAMAZI BÖYLE BİŞEYE ALET ETMESEYDİNİZ KEŞKE ÇOK YAZIKCevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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abdest almadan olmaz o isler gencCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Kıbleye doğru dönmezsen sıkıntı büyük gs kurtarmaz seni13 1 Yayından Kaldır
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ADAMLAR NASIL BÜYÜTTÜYSE BİZİ GÖZÜNDECevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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ÇOCUKLARININ RIZKI İÇİN BİR GÜN ALLAH''A ŞÜKRETTİN Mİ, BİR DE GALATASARAY AMBLEMİNİ SECCADE GİBİ KULLANMIŞ. ALLAH ISLAH ETSİN BEY NAMAZ SENİCevap Yaz 12 Yayından Kaldır