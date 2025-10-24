Haberler

Galatasaray statta hoparlörden taraftar sesi veriyor mu?

Galatasaray statta hoparlörden taraftar sesi veriyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Bodo/Glimt ile oynadığı maçın ambiansı ile ilgili tartışmalar yaşandı. Peki, Galatasaray hoparlörden taraftar sesi veriyor mu?

Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de oynadığı maçlar oluşan atmosferle ilgili tartışmalar gündem oldu. Peki, Galatasaray hoparlörden taraftar sesi veriyor mu?

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda stat henüz tam dolu değilken yüksek sesli taraftar tezahüratı duyulması stadın hoparlörlerinde ses verildiği şeklinde iddialar gündeme geldi.

GALATASARAY HOPARLÖRDEN TARAFTAR SESİ VERİYOR MU?

Yorumcu Erinç Bilican gündem konu ile ilgili şu iadeleri kullandı:

"Anons odasında bulunan UEFA yetkililerinin led ekranlardan, gol müziği süresine kadar karıştığı bir düzende dijital ıslığa inanmak Şampiyonlar Ligi'nden 18 sene uzak kalmanın bir yansımasıdır ve doğaldır."

"Hatta ekstra bilgi; Şampiyonlar Ligi maçlarında teknik işlerde kullanılan telsiz düzeni tamamen UEFA'ya aittir. Kulüp lig maçlarındaki kendi telsiz düzenini dahi kullanamıyor."

"Bir ekstra bilgi daha; Liverpool maçında atkı şov yapılamadı, mesela sebebi de Jota anmasından sonra zaman kalmadığı için UEFA'nın belirlediği reklamların oynatılması gerekliliğinden dolayı yetkililer müziğin çalmasına izin vermedi."

"Bodo Glimt Teknik Direktörü demeç verirken yapılan anons provası tamamen UEFA'nın dakika dakika belirlediği çizelgeden kaynaklı. Buna rağmen kulüp bu yanlış anlaşılmadan ötürü Knutsen'e bir çiçek yaptırmış." ifadelerini kullandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun

Maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.