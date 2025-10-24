Galatasaray statta hoparlörden taraftar sesi veriyor mu?

Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de oynadığı maçlar oluşan atmosferle ilgili tartışmalar gündem oldu. Peki, Galatasaray hoparlörden taraftar sesi veriyor mu?

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada yayılan bir paylaşımda stat henüz tam dolu değilken yüksek sesli taraftar tezahüratı duyulması stadın hoparlörlerinde ses verildiği şeklinde iddialar gündeme geldi.

GALATASARAY HOPARLÖRDEN TARAFTAR SESİ VERİYOR MU?

Yorumcu Erinç Bilican gündem konu ile ilgili şu iadeleri kullandı:

"Anons odasında bulunan UEFA yetkililerinin led ekranlardan, gol müziği süresine kadar karıştığı bir düzende dijital ıslığa inanmak Şampiyonlar Ligi'nden 18 sene uzak kalmanın bir yansımasıdır ve doğaldır."

"Hatta ekstra bilgi; Şampiyonlar Ligi maçlarında teknik işlerde kullanılan telsiz düzeni tamamen UEFA'ya aittir. Kulüp lig maçlarındaki kendi telsiz düzenini dahi kullanamıyor."

"Bir ekstra bilgi daha; Liverpool maçında atkı şov yapılamadı, mesela sebebi de Jota anmasından sonra zaman kalmadığı için UEFA'nın belirlediği reklamların oynatılması gerekliliğinden dolayı yetkililer müziğin çalmasına izin vermedi."

"Bodo Glimt Teknik Direktörü demeç verirken yapılan anons provası tamamen UEFA'nın dakika dakika belirlediği çizelgeden kaynaklı. Buna rağmen kulüp bu yanlış anlaşılmadan ötürü Knutsen'e bir çiçek yaptırmış." ifadelerini kullandı.