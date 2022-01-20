Galatasaray stadında maskeli taraftarlar! Başkan Burak Elmas'a mesaj

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maça bazı taraftarlar Fatih Terim maskesiyle geldi. Karşılaşmada, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı, yönetim istifaya davet edildi.

Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmasına Fatih Terim maskeli taraftarlar geldi. Terim'in ayrılığını kabullenemeyen taraftarlar, Başkan Burak Elmas'a mesaj yolladı.

İSTİFA SESLERİ

Bazı tribünler Başkan Burak Elmas'ı istifaya davet etti. Burak Elmas'ı istifaya davet eden taraftarlar, "Hakemler doğruyor, Burak Elmas uyuma. Burak Elmas istifa. İmparator Fatih Terim!" tezahüratı yaptı.

"ANLAŞARAK AYRILDIK

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'le anlaşarak ayrıldıklarını söylemesine rağmen tam tersi bir hareket gelmişti. Terim'in paylaştığı sözleşmedeki, "Tek taraflı fesih" ifadesi dikkat çekmişti.

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