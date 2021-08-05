Galatasaray-St. Johnstone
Galatasaray ile İskoçya temsilcisi St. Johnstone arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt,...
Galatasaray ile İskoçya temsilcisi St. Johnstone arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Babel, Mustafa Muhammed
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever