Galatasaray-St. Johnstone

Galatasaray ile İskoçya temsilcisi St. Johnstone arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt,...