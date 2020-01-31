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Galatasaray, Semih Kaya'yı Sparta Prag'tan kiraladı

Galatasaray, savunma hattını eski oyuncusu ile güçlendirdi. Son dakika haberine göre Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski oyuncusu Semih Kaya'yı kiraladı.

31.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:25
Galatasaray, Semih Kaya'yı Sparta Prag'tan kiraladı

Galatasaray, stoper transferi için eski oyuncularından Sparta Prag'da oynayan 28 yaşındaki Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.

Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.


Haber Videosu

: Galatasaray, Semih Kaya'yı Sparta Prag'tan kiraladı
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