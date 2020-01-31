Galatasaray, Semih Kaya'yı Sparta Prag'tan kiraladı
Galatasaray, savunma hattını eski oyuncusu ile güçlendirdi. Son dakika haberine göre Galatasaray, Sparta Prag forması giyen eski oyuncusu Semih Kaya'yı kiraladı.
Galatasaray, stoper transferi için eski oyuncularından Sparta Prag'da oynayan 28 yaşındaki Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.
Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.
Haber Videosu: Galatasaray, Semih Kaya'yı Sparta Prag'tan kiraladı
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dağ fare doğurdu derler yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Terim Ocak ayını bekleyin deyip duruyordu ve bununla yapılacak transferlere hem de gideceklere dikkat çekiyordu.yani belhanda feghouli gibi isimler gidecekti hesapta.gelen ise Semih Kaya.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Fenerli 10 yıldır kaldirdiniginz yetmedi mi köreldiCevap Yaz Yayından Kaldır
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3. lig topçularını almaya devam edin .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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semihmi yazıklar olsunCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Yazıklar da oldu kazıklar da3 1 Yayından Kaldır
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Adam kupa avcısı. Geliyor kupa kaldırıyor gidiyor. Kupa kaldırıyor gidiyor. Yine kupa kaldırmak için geldi.Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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KALDIRACAĞI ŞEY BELLİ3 1 Yayından Kaldır
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Bu sefer Fener inkini kaldırmaya gelmiş :))10 12 Yayından Kaldır
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Bu ne ya yine semih kaya .. fatih terimi gönderin ya böyle bisey olur muCevap Yaz 12 6 Yayından Kaldır