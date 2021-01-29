Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı
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Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı

29.01.2021 14:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:58

Galatasaray, Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a kiraya verdi.

Galatasaray Kulübü, Sekidika'nın sezon sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor'a bedelsiz olarak kiralandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın 2020-2021 sezonu sonuna kadar İttifak Holding Konyaspor Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcu ve menajeri net 260.000 Euro tutarındaki bedelden feragat etmiştir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri İttifak Holding Konyaspor tarafından ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

500. GOLÜ ATMIŞTI

Bu sezon sadece 7 maçta 149 dakika süre alabilen Nijeryalı futbolcu, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun kaydettiği tek gol, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golü olarak kayıtlara geçmişti.

"UMARIM HEP BERABER MUTLU OLURUZ"

Konyaspor'da 71 numaralı formayı giyecek olan Nijeryalı futbolcu, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konyaspor'un büyüklüğünü, nasıl bir camia olduğunu biliyorum. Burada elimden geleni yapacağım. Her şey için teşekkür ederim. Kulübe geldiğim ilk andan itibaren çok güzel şeylerle karşılaştım. Çok güzel bir karşılama yaptılar, herkes çok samimiydi. Eşimi bile aradım, onunla konuştuk. Stadyuma geldiğimizde hayatım boyunca unutamayacağım bir hediye verdi Konyaspor Kulübü. Eşim de bu durumdan çok mutlu oldu. Bunların karşılığını elbet sezon boyunca sizlere ödeyeceğim. Umarım hep beraber mutlu oluruz."

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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