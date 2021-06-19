Galatasaray seçimleri kim kazandı? Burak Elmas mı? Eşref Hamamcıoğlu mu? 19 Haziran GS seçimlerini kim kazandı?

Galatasaray'ın başkanı kim oldu merak edildi. Galatasaray'da seçimleri kim kazandı? GS başkanlık seçimlerini hangi isim kazandı? Bugün Galatasaray başkanlık seçimleri yapıldı. Açılan 30 sandıkta en çok oyu Burak Elmas aldı. Buna göre Burak Elmas Galatasaray'ın yeni başkanı oldu! Peki, Burak Elmas kimdir? GS'nin yeni başkanı kimdir? GS 38. başkanı kim oldu?

Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu. Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu ile yarışa giren Elmas, 4 önemli rakibini geride bırakarak Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı seçildi. İlk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu fark atarken, sonraki sandıklarda Burak Elmas birinci geldi. 140 milyon dolar sponsorluk dışında birçok önemli söz veren Elmas, başkanlık koltuğuna oturmasıyla projelerini hayata geçirme fırsatı buldu. Peki, Galatasaray seçimleri kim kazandı? Burak Elmas mı? Eşref Hamamcıoğlu mu? 19 Haziran GS seçimlerini kim kazandı?

GALATASARAY'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu.

Seçimde oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 15.00'te sona erdi. Yeni başkan ve yönetim kurulu, 3 yıl süreyle görev yapacak. Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da seçimler pandemi önlemleri altında gerçekleştirildi.

Nefes kesen seçim yarışında Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu!

30 SANDIKTA OY ATILDI

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip. Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oylar atıldı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas (d. 19 Mart 1974; Şişli, İstanbul) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Baba tarafından Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.

BURAK ELMAS'IN GALATASARAY KARİYERİ

Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı.