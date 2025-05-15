Türkiye'deki ilk futbol ligi İstanbul Futbol Ligi'dir. İlk kez 1904-05 sezonunda düzenlenen lig Süper Lig'in 1959'da kurulmasına dek birinci seviye yarışma olarak devam etmiştir. İstanbul Ligi'nin yanında özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile beraber birçok farklı şehirde ligler kurulmaya başlamıştr. 1922'de Ankara, 1923'te Trabzon, 1924'te İzmir, Eskişehir, Bursa ve Adana gibi şehirlerde ligler oluşturulmuştur. Peki, Galatasaray şampiyonluk sayısı kaç?

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK SAYISI KAÇ?

Galatasaray şampiyonluk sayısı 24'tür.

Toplamda ise Galatasaray 24, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon olmuştur.

Galatasaray şampiyonlukları:

Şampiyonluk Sıralaması

Galatasaray 24

Fenerbahçe 19

Beşiktaş 16

Trabzonspor 7

Bursaspor 1

Başakşehir 1

2023-2024 Galatasaray

2022-2023 Galatasaray

2021-2022 Trabzonspor

2020-2021 Beşiktaş

2019-2020 Başakşehir

2018-2019 Galatasaray

2017-2018 Galatasaray

2016-2017 Beşiktaş

2015-2016 Beşiktaş

2014-2015 Galatasaray

2013-2014 Fenerbahçe

2012-2013 Galatasaray

2011-2012 Galatasaray

2010-2011 Fenerbahçe

2009-2010 Bursaspor

2008-2009 Beşiktaş

2007-2008 Galatasaray

2006-2007 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

2004-2005 Fenerbahçe

2003-2004 Fenerbahçe

2002-2003 Beşiktaş

2001-2002 Galatasaray

2000-2001 Fenerbahçe

1999-2000 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1996-1997 Galatasaray

1995-1996 Fenerbahçe

1994-1995 Beşiktaş

1993-1994 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1991-1992 Beşiktaş

1990-1991 Beşiktaş

1989-1990 Beşiktaş

1988-1989 Fenerbahçe

1987-1988 Galatasaray

1986-1987 Galatasaray

1985-1986 Beşiktaş

1984-1985 Fenerbahçe

1983-1984 Trabzonspor

1982-1983 Fenerbahçe

1981-1982 Beşiktaş

1980-1981 Trabzonspor

1979-1980 Trabzonspor

1978-1979 Trabzonspor

1977-1978 Fenerbahçe

1976-1977 Trabzonspor

1975-1976 Trabzonspor

1974-1975 Fenerbahçe

1973-1974 Fenerbahçe

1972-1973 Galatasaray

1971-1972 Galatasaray

1970-1971 Galatasaray

1969-1970 Fenerbahçe

1968-1969 Galatasaray

1967-1968 Fenerbahçe

1966-1967 Beşiktaş

1965-1966 Beşiktaş

1964-1965 Fenerbahçe

1963-1964 Fenerbahçe

1962-1963 Galatasaray

1961-1962 Galatasaray

1960-1961 Fenerbahçe

1959-1960 Beşiktaş

1959 Fenerbahçe