Galatasaray şampiyonluk sayısı kaç?
1. Lig (1963 yılından 2001 yılına kadar) gibi isimlerle anılan ligin adı 2001-02 sezonundan itibaren Süper Lig olmuştur. 1959'daki ilk sezonu grup sistemiyle yapılan lig ikinci sezondan itibaren deplasmanlı iki maç üzerinden oynanmaya başlamıştır. Peki, Galatasaray şampiyonluk sayısı kaç?
Türkiye'deki ilk futbol ligi İstanbul Futbol Ligi'dir. İlk kez 1904-05 sezonunda düzenlenen lig Süper Lig'in 1959'da kurulmasına dek birinci seviye yarışma olarak devam etmiştir. İstanbul Ligi'nin yanında özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile beraber birçok farklı şehirde ligler kurulmaya başlamıştr. 1922'de Ankara, 1923'te Trabzon, 1924'te İzmir, Eskişehir, Bursa ve Adana gibi şehirlerde ligler oluşturulmuştur. Peki, Galatasaray şampiyonluk sayısı kaç?
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK SAYISI KAÇ?
Galatasaray şampiyonluk sayısı 24'tür.
Toplamda ise Galatasaray 24, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon olmuştur.
Galatasaray şampiyonlukları:
Şampiyonluk Sıralaması
Galatasaray 24
Fenerbahçe 19
Beşiktaş 16
Trabzonspor 7
Bursaspor 1
Başakşehir 1
2023-2024 Galatasaray
2022-2023 Galatasaray
2021-2022 Trabzonspor
2020-2021 Beşiktaş
2019-2020 Başakşehir
2018-2019 Galatasaray
2017-2018 Galatasaray
2016-2017 Beşiktaş
2015-2016 Beşiktaş
2014-2015 Galatasaray
2013-2014 Fenerbahçe
2012-2013 Galatasaray
2011-2012 Galatasaray
2010-2011 Fenerbahçe
2009-2010 Bursaspor
2008-2009 Beşiktaş
2007-2008 Galatasaray
2006-2007 Fenerbahçe
2005-2006 Galatasaray
2004-2005 Fenerbahçe
2003-2004 Fenerbahçe
2002-2003 Beşiktaş
2001-2002 Galatasaray
2000-2001 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
1998-1999 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1995-1996 Fenerbahçe
1994-1995 Beşiktaş
1993-1994 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1991-1992 Beşiktaş
1990-1991 Beşiktaş
1989-1990 Beşiktaş
1988-1989 Fenerbahçe
1987-1988 Galatasaray
1986-1987 Galatasaray
1985-1986 Beşiktaş
1984-1985 Fenerbahçe
1983-1984 Trabzonspor
1982-1983 Fenerbahçe
1981-1982 Beşiktaş
1980-1981 Trabzonspor
1979-1980 Trabzonspor
1978-1979 Trabzonspor
1977-1978 Fenerbahçe
1976-1977 Trabzonspor
1975-1976 Trabzonspor
1974-1975 Fenerbahçe
1973-1974 Fenerbahçe
1972-1973 Galatasaray
1971-1972 Galatasaray
1970-1971 Galatasaray
1969-1970 Fenerbahçe
1968-1969 Galatasaray
1967-1968 Fenerbahçe
1966-1967 Beşiktaş
1965-1966 Beşiktaş
1964-1965 Fenerbahçe
1963-1964 Fenerbahçe
1962-1963 Galatasaray
1961-1962 Galatasaray
1960-1961 Fenerbahçe
1959-1960 Beşiktaş
1959 Fenerbahçe