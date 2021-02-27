Galatasaray, Salih Uçan'ın 10 milyon TL'lik maaş talebini 7.5 milyon TL'ye çekmeye çalışıyor
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Galatasaray, Salih Uçan'ın 10 milyon TL'lik maaş talebini 7.5 milyon TL'ye çekmeye çalışıyor

27.02.2021 10:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:30

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferinde sıkıntı; istediği yıllık ücrette. İlk sezon için Emre Kılınç'ta olduğu gibi imza parası ile birlikte 10 milyon TL ödemeyi onaylayan G.Saray'ın hedefi, 27 yaşındaki futbolcunun yıllık garanti ücretini de 7.5 milyon TL'ye çekmek.

Galatasaray hem sezon başında hem de ocak ayında kadrosuna katmak istediği Salih Uçan'ın yıllık ücret talebi nedeniyle bu transferi sonlandırmadığı ortaya çıktı. Haziranda Alanya ile kontratı bitecek olan Salih'i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, 27 futbolcunun istediği yıllık ücreti aşağı çekmesi halinde bu operasyonu resmiyete dökecek.

Uçan'ın yapılan görüşmelerde yıllık garanti olarak 10 milyon TL talep ettiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı kulübün ise yerli oyuncularına ödediği maaş ve yıllık ücretleri göz önüne alarak takım içindeki "gelir dengesini" bozmayacak bir rakama imza attırmak istediği ortaya çıktı.

TAYLAN, ARDA, ÖMER ÖRNEĞİ

Bu sezon Galatasaray forması ile lige damga vuran Taylan Antalyalı, kaptan Arda Turan ve yeniden göz dolduran Ömer Bayram gibi yerli futbolcularına ödediği ücretleri baz alan sarı-kırmızılıların, bu nedenle Salih'in istediği yıllık ücreti fazla bulduğu belirtildi. Taylan'ın 2.2 milyon TL, Arda'nın 4 milyon TL, Ömer'in ise 3 milyon TL'ye yakın garanti ücret aldığı sarı-kırmızılılarda transfer etmek istenilen Salih için de Emre Kılınç'a benzer ve dengeleri bozmayacak bir yol izlenecek.

Emre de bu sezon 11 milyon 350 bin TL alırken önümüzdeki sezon 8 milyon olan yıllık ücreti her sezon 500 bin TL artacak.

AYTAÇ TAMAM, SON KARAR SALİH'İN

İlk sezon için Emre Kılınç'ta olduğu gibi Salih'e imza parası ile birlikte 10 milyon TL ödemeyi onaylayan Galatasaray'ın, yıldız futbolcunun yıllık garanti ücretini de 7.5 milyon TL düzeyine çekmek istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Eğer Salih Uçan da imza parası haricinde Galatasaray'dan istediği 10 milyon TL garanti para talebinde indirime giderse yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Aytaç Kara ile anlaşan Galatasaray, Salih ile de el sıkışırsa sezon bitmeden orta sahaya bir yerli oyuncu takviyesi daha yapmış olacak.

(Hürriyet)

Galatasaray, Salih Uçan'ın 10 milyon TL'lik maaş talebini 7.5 milyon TL'ye çekmeye çalışıyor
Haber Yorumları (5)
KENAN: HAYALLER İRFAN CAN GERÇEKLER FENERBAHÇENİN GÖNDERDİĞİ SALİH UÇAN
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KİM: Alo Salihh ben emre abin 20 bine gel imzanı at
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HAKKI CİMBOMLU: SAYIN YÖNETİCİLER ORTA SAHAMIZDA SORUN YOK ALINACAKSA MUPANZA ALINSIN ŞAHA KLKMAK İSTİYORSAK SALİH UÇAN YANLIŞ TRANSFER OLUR PARALAR BOŞA GİDER.
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