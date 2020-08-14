Galatasaray, Ryan Donk'un sözleşmesini uzattı Galatasaray, Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Galatasaray, Hollandalı oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ryan Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515 bin 750 avro sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA