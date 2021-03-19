Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor

19.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:20

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin alternatifi olarak Real Madrid'in yıldız sol beki Marcelo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İspanyol basını Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz olarak gelebileceğini yazdı.

Galatasaray , sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı sol bek Marcelo'yu gündemine aldı.

İspanyol basını sarı kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Inter'in de Marcelo için nabız yokladığı ancak transferde ilerleme kaydedilmediği aktarıldı.

BEDELSİZ İMZA ATABİLİR

Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubat'tan beri forma giymeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid'le bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı.

Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı, 38 gol atıp, 101 de asist yaptı.

(Milliyet)

Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor
Haber Yorumları (2)
1234: zor lakin çok iyi olur bu bebe 36 ya kadar üst düzey 40 kadar da top oynar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADANALI: galatasaray real madrid ten marcelo yu alacakmış. . ziiyaaa. yani imzalı formasını. . ha şöyle.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:25:39. #1.16#
title