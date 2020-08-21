Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü Transferde harekete geçen Galatasaray, Real Madrid'in onayı sonrasında dünya yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü. İspanyol devinin maaş konusunda yardımcısı olması durumunda transferin gerçekleşebileceği kaydedildi.

Galatasaray, transferde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. James Rodriguez'i isteyen Galatasaray, gün içerisinde Real Madrid'in verdiği onay sonrasında Kolombiyalı golcünün menajeriyle bir görüşme yaptı. İspanya kaynaklı Libertad'ın haberine göre sarı kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncuyla ilk teması kurdu ve gelmek isteyip istemediğini öğrendi.

Yapılan görüşmede Galatasaray'ın maaşın tamamını ödeyemeyeceğini de ilettiği ve Real Madrid'in maaş konusunda yardımcı olması durumunda transferi gerçekleştirebileceklerini iletildiği belirtildi.

10 MİLYON EURO ALIYOR

Yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden 10 milyon euro garanti ücret alıyor.

BONSERVİSSİZ BIRAKILACAK

Real Madrid'in, 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız oyuncusunu bonservissiz bırakmaya hazır olduğu ve İngiltere Premier Lig'den taliplerin de bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Bu aşamada vatandaşı Radamel Falcao'nun Galatasaray'da olmasının, Rodriguez için önemli bir tercih sebebi olabileceği de vurgulandı.

OYNAYACAĞI BİR TAKIM İSTİYOR

29 yaşındaki futbolcu, 1 sezon daha sözleşmesinin olduğu Real Madrid'den ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamış ve "Oynamak istiyorum" demişti.

75 MİLYON EUROLUK TRANSFER

2014'te 75 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Real Madrid'de geçtiğimiz sezon 14 maçta oynayabilen James, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.