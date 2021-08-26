Galatasaray, Randers'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Randers'ı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 2-1 yenen Galatasaray, gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştükleri maçın ikinci yarısında Fatih Terim'in başarılı hamleleriyle skoru 2-1'e getirerek, Randers'ı turnuvanın dışına itti.

Galatasaray, Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Danimarka'da 1-1 berabere kaldığı Randers'ı, İstanbul'da 2-1 mağlup etti ve gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOL, PEISINGER'DEN GELDİ

Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan sarı-kırmızılılar yakaldığı net fırsatlarda golü atamadı. 11. dakikada Randers'ın hızlı atağında Egho fileleri havalandırdı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına Kerem-Barış Yılmaz değişikliğiyle başlayan Fatih Terim bunun meyvesini kısa süre içinde aldı. Genç futbolcu Barış performansıyla Randers defansını yıpratırken beklenen gol 48. dakikada Van Aanholt'tan geldi. 59. dakikada Randers'ta Peisinger kendi kalesine attığı golle temsilcimizi 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray, Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı. Temsilcimizin rakipleri yarın çekilecek kura sonrası belli olacak.