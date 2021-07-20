Galatasaray, PSV karşılaşması için Hollanda'da

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maç için Hollanda'ya geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maç için Hollanda'ya geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Hollanda'nın Eindhoven kentine gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar coşkuyla karşıladı. Hem havalimanında hem de sarı-kırmızılıların konaklayacağı otel önünde tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, özellikle teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı. Taraftarlar ayrıca, otel önünde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a da yoğun ilgi gösterdi.Galatasaray, PSV Eindhoven ile yarın Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-kırmızılı kafilede şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk