Galatasaray, PSV karşılaşması için Hollanda'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, PSV karşılaşması için Hollanda'da

Galatasaray, PSV karşılaşması için Hollanda'da
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maç için Hollanda'ya geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maç için Hollanda'ya geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Hollanda'nın Eindhoven kentine gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarlar coşkuyla karşıladı. Hem havalimanında hem de sarı-kırmızılıların konaklayacağı otel önünde tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, özellikle teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı. Taraftarlar ayrıca, otel önünde Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a da yoğun ilgi gösterdi.Galatasaray, PSV Eindhoven ile yarın Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-kırmızılı kafilede şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Şaban Yılmaz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, PSV karşılaşması için Hollanda'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 16:54:50. #1.15#

title