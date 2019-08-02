Galatasaray hazırlık maçı kapsamında bu sefer Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım yaptığı transferle konuşulurken hazırlık maçıyla eksiklerini görme fırsatı yakalamış olacak.Yunan ekiple maç yapacak olan temsilcimiz Galatasaray; Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile yaptığı maçlarda yeni transferleri de görmüş oldu. Sarı kırmızılı takım 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken 1 karşılaşmadan ise galip geldi. Peki Galatasaray Panathinaikos hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Galatasaray Panathinaikos bileti Passolig kaç lira?

GALATASARAY PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray ve Panathinaikosekiplerinin karşılaşacağı hazırlık maçı 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak izlenebilecek.

İKİ TAKIM DAHA ÖNCE 2 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray ve Panathinaikos, Avrupa kupa maçlarında daha önce iki kez karşı karşıya geldi. İki takımın 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki iki mücadelesinden de galip ayrılan Galatasaray olmuştu. Yunanistan deplasmanında 3-1'lik skorla galip gelen Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda gerçekleşen ikinci karşılaşmada da tek golle kazanan tarafta yer alıyordu.

GALATASARAY PANATHİNAİKOS MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

01.08.2019 Perşembe günü saat 11.00'den sonra Passolig'den genel satışa sunulacak olan Galatasaray ve Panathinaikos maçı bilet fiyatları ise şöyle;

Kategori 1: 200 TL

Kategori 2: 175 TL

Kategori 3: 150 TL

Kategori 4: 150 TL

Kategori 5: 100 TL

Kategori 6: 80 TL

Kategori 7: 70 TL

Kategori 8: 60 TL

Kategori 9: 50 TL

Kategori 10: 40 TL

Kategori 11: 30 TL