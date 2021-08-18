Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
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Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak

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Oğulcan Çağlayan'ın lisansı Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle çıkarılmamıştı. İki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, Karadeniz kulübüne Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı ise kiralık olarak gönderecek. Resmi imzaların atılmasının ardından Oğulcan'ın 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Hatayspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan Oğulcan Çağlayan krizi çözüme kavuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 3 futbolcusunu Karadeniz ekibine yollamasının ardından 25 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkaracak.

ALİ YAVUZ KOL BONSERVİSİYLE GİDECEK

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki görüşmeler olumlu şekilde tamamlanırken anlaşmaya istinaden Galatasaray, Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Çaykur Rizespor'a gönderecek. Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise kiralık olarak Çaykur Rizespor'un yolunu tutacaklar. Transferine ilişkin ihtilafın çözülmesi sonucunda Oğulcan Çağlayan'ın 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray 'Oğulcan' krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
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