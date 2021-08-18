Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak

Oğulcan Çağlayan'ın lisansı Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan ihtilaf nedeniyle çıkarılmamıştı. İki kulüp arasında anlaşma sağlandı. Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, Karadeniz kulübüne Ali Yavuz Kol'u bonservisiyle Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ı ise kiralık olarak gönderecek. Resmi imzaların atılmasının ardından Oğulcan'ın 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Hatayspor maçında forma giymesi bekleniyor.