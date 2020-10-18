Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak

Galatasaray, 5 milyon euroluk ücret alan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu Ocak ayında ABD ekiplerinden birine satmayı planlıyor. Aslan, bu transferden az da olsa bir bonservis ücreti bekliyor.