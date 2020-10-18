Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak
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Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak

18.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:55

Galatasaray, 5 milyon euroluk ücret alan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu Ocak ayında ABD ekiplerinden birine satmayı planlıyor. Aslan, bu transferden az da olsa bir bonservis ücreti bekliyor.

Galatasaray'da senelik 5 milyon euro garanti ücret alan Radamel Falcao, takımda en çok kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Ekonomik problemlerle boğuşan Aslan, 34 yaşındaki futbolcuyla yolları ayıracak.

ASIL HEDEF MAAŞTAN KURTULMAK

Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre, yönetim, yıldız futbolcuyu ocak ayında ABD ekiplerinden birine satacak. Böylece az da olsa bir bonservis bedeli hedefleniyor. Asıl hedef ise oyuncunun aldığı 5 milyon euroluk maaştan kurtulmak.

Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la 2022'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Satış gerçekleşirse, ileriye dönük ödeme sorunu da ortadan kalkacak.

(Akşam)

Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak

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Haber Yorumları (3)
FB: 35 bin seyirci önünde imza atmakla olmuyor bu işler istersen süper star ol yinede olmaz illaki yıldız oyuncu transfer etmekle şampiyon olunmaz gs lilere duyurulur yok bizim mega star falcaomuz var yok yıldızlarımız var diyorlar yıldız oyuncu almakla şampiyon olunmaz sayın galatasaraylılar vede yönetimi
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Gs falzaoyumu transfer etti lan iyi transfer harbiden ha:))
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AYYILDIZ: gelirken oldugu gibi giderken ekip olarak meşaleli fotograf kamera çekim bekliyoruz
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