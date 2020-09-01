Galatasaray Neftçi Bakü'yü geçerse, Renova - Hajduk Split maçının galibiyle oynayacak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan ve Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşen Galatasaray, rakibini elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Renova - Hajduk Split maçının galibiyle karşılaşacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, 2. Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılıların, bu turu geçmesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakipleri de belli oldu.

EV SAHİBİ GALATASARAY OLACAK

Galatasaray, Neftçi Bakü'yü elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Makedon ekibi Renova ile Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

24 Eylül'de koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip ev sahibi olacak.