Galatasaray NEF: 88-78

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde ev sahibi TOFAŞ, Galatasaray NEF'i 88-78 mağlup etmeyi başardı.

Turnuvaya uzatmada kaybedilen Gaziantep Basketbol mağlubiyetiyle başlayan TOFAŞ, günün ikinci maçında Galatasaray NEF ile karşı karşıya geldi. Maça Berk Uğurlu, Pako Cruz, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tomislav Zubcic'in üçlüğüyle buldu. Bursa temsilcisi, 5. dakikayı 9-7 geride geçerken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne olurken TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 42-44 üstün girdi.

Turnuvanın üçüncü gününde TOFAŞ Basketbol Takımı'nın maçı bulunmazken, 17 Eylül Cuma günü yapılacak maçların ilki saat 16.00 Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. Günün ikinci maçında ise saat 19.00'da Gaziantep Basketbol ile Galatasaray NEF karşılaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasının günlük bilet satışları salon gişesinden gerçekleştirilirken, karşılaşmalar aynı zamanda Tofaş Spor Kulübü Youtube sayfasından da canlı olarak ekranlara geliyor.