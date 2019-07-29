Galatasaray, Nainggolan ile prensip anlaşmasına vardı iddiası

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampında Fatih Terim'le bir araya gelmiş ve Terim bu zirvede transfer isteğinde bulunmuştu.

İmparator, orta saha ve santrfor takviyelerinin bir an önce yapılmasını yönetime iletirken Galatasaray yönetimi de bu gelişmelerin üzerine taraftarına müjdeyi vermeye hazırlanıyor. Galatasaray, bonservisi Inter'de bulunan ve İtalyan ekibinin gözden çıkardığı Radja Nainggolan ile prensip anlaşmasına vardı.

SALI GÜNÜ GELMESİ BEKLENİYOR

Habertürk'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların, Belçikalı yıldızın kiralanması konusunda Inter'le de el sıkışmak üzere olduğu öğrenildi. Nainggolan'ın salı günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

KAP'LAR BU HAFTA GELİYOR!

Dört bir koldan transferler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'n bu hafta içerisinde iki ya da üç transferi Kamuya Aydınlatma Platformu'na bildirmesi bekleniyor. Radja Nainggolan'da mutlu sona yakın olan sarı-kırmızılılardan, bir orta saha takviyesi daha olabileceği öğrenildi.

NAINGGOLAN KİMDİR?

Belçika'da oynarken Serie B ekiplerinden Piacenza tarafından transfer edilen Nainggolan, 2010 yılında Cagiliari'ye transfer oldu. Buradaki 4 yıllık sürecin ardından Roma'nın yolunu tutan Belçikalı yıldız, 2018 yazında 38 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer oldu. Nainggolan geçen sezon 36 maçta forma giyerken 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu, orta sahanın merkezinde, hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor.