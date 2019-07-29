Galatasaray, Nainggolan ile prensip anlaşmasına vardı iddiası
Transferin hızlı takımlarından olan Galatasaray'ın yakın zamanda Falcao'yu açıklaması bekleniyordu. Sarı kırmızılı ekibin Inter forması giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Nainggolan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampında Fatih Terim'le bir araya gelmiş ve Terim bu zirvede transfer isteğinde bulunmuştu.
İmparator, orta saha ve santrfor takviyelerinin bir an önce yapılmasını yönetime iletirken Galatasaray yönetimi de bu gelişmelerin üzerine taraftarına müjdeyi vermeye hazırlanıyor. Galatasaray, bonservisi Inter'de bulunan ve İtalyan ekibinin gözden çıkardığı Radja Nainggolan ile prensip anlaşmasına vardı.
SALI GÜNÜ GELMESİ BEKLENİYOR
Habertürk'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların, Belçikalı yıldızın kiralanması konusunda Inter'le de el sıkışmak üzere olduğu öğrenildi. Nainggolan'ın salı günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
KAP'LAR BU HAFTA GELİYOR!
Dört bir koldan transferler için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'n bu hafta içerisinde iki ya da üç transferi Kamuya Aydınlatma Platformu'na bildirmesi bekleniyor. Radja Nainggolan'da mutlu sona yakın olan sarı-kırmızılılardan, bir orta saha takviyesi daha olabileceği öğrenildi.
NAINGGOLAN KİMDİR?
Belçika'da oynarken Serie B ekiplerinden Piacenza tarafından transfer edilen Nainggolan, 2010 yılında Cagiliari'ye transfer oldu. Buradaki 4 yıllık sürecin ardından Roma'nın yolunu tutan Belçikalı yıldız, 2018 yazında 38 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e transfer oldu. Nainggolan geçen sezon 36 maçta forma giyerken 7 gol 3 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki futbolcu, orta sahanın merkezinde, hem defansif hem de ofansif olarak görev yapabiliyor.
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BURADA FATİH HOCANIN KARISI ÇOK YAHUCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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o değil de Falcao dan daha fazla katkı sağlar, gol yemeyeceksin şu sistemde, olumlu ve akıllıca hareketCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bu paranın kaynağı nedir ? 3 milyon borcu olan kulüp 1 milyona rivayı sattı sanki 2 katrilyon borcu yokmuş gibi davranıyor. TFF , DEVLET, UEFA BİR EL ATIN İNCELEYİN ŞU TAKIMICevap Yaz 5 30 Yayından Kaldır
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FFP diye bişey var cahil. senin yaptığın gibi bakkal hesabıyla hesaplanmıyor bu işler. sen git kendi takımını sorgula, biri gider FENEROL yapar asgari ücretlinin parasını al, biri CENK i satar Babeli satar Fabriyi satar Marceloyu satar vs. kulüpte kuruş para yok bence bunları düşün sen.1 Yayından Kaldır
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Ulan oglum sen icitinde bu duruma düştün dilenci herif..11 1 Yayından Kaldır
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Geçen sene 38 e alınan adamı 1 sene sonra inter neden bıraksın? Velev ki bıraktı bu ffp olayı gsyemi uygulanmaz sadece ? ts ffpde , fb ffp de , bjk ffp de , ankaragücüne bile ffp uygulanıyor bir tek gs rahat. Eğer diagneyi satamazlarsa uefa ve federasyonda yaptırım gelmesi gerekir. Bütçe alanen açık vermiş durumda.Cevap Yaz 4 17 Yayından Kaldır
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HIÇ SORMUYON 5 PARA ETMEZ ELİFİ 17, 5 A NASIL SATTILAR DIYE 5 MAÇ YAPMIŞ ADAM BU PARAYA GITTI UEFA BUNU İNCELEMELİ ASLINDA NAPOLI VE FB ONU KONUŞMUYON. .6 1 Yayından Kaldır
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ne oturmuş aekadaş sana bu transferler. ffp dediğin bonservisi ile oyuncu alacaksan önce satacaksın diyor. ama kiralık veya bonservisi elinde futbolcuları alırken sorun yok. bilmeden anlamadan ergen fanatikler gibi yazmayın şuraya arkadaş ya11 1 Yayından Kaldır
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hangi dünyanın ünlüsü yahu fatih hoca komisyonunu alınca iş bitiyor avantaya alışmış adam romada romanın edirne sporunda oynuyor yahuCevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
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lan hırt nerden bahsediyon adam 4 yıl cagliari, 4 yıl roma , 1 yıl da interde oynamış bundan iyi cv mi istiyon. fatih terim kompleksinden anca boş tencere gibi tangur tungur13 1 Yayından Kaldır