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Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak

Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak ve maaşı düşecek.

Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
12.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:15

Koronavirüs salgını futbolda her şeyi durdurdu. Takımların transfer çalışmaları sekteye uğradı.

Galatasaray, bu süreçte iç transfere yöneldi ve taraftarı heyecanlandıracak bir imza için her konuda anlaşma sağlandı. Yönetim, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

MAAŞI ÖNCE 2.5 MİLYON, SONRA DA 2 MİLYON EUROYA İNECEK

Üstelik Uruguaylı file bekçisi, 3 milyon 575 bin euro olan maaşında indirime gitmeyi de kabul etti. Muslera, gelecek sezonki maaşını 2.5 milyon euroya indirecek. Sonraki yıllarda ise senelik ücreti 2 milyon euro olacak. 2011'de Lazio'dan transfer edilen 33 yaşındaki kaleci, Galatasaray'da tam 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

(Fanatik)

Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak
Haber Yorumları (2)
WARNER: muslera bir daha dünya ya gelse yine galatasaray a gelse
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KEMAL: adam adam :) Türkiyeye gelmiş en iyi kalecilerden biri bence
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500
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